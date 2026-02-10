Treviso | Iziwork apre nuovo hub e cerca personale per logistica tessile e supply chain veneta

Iziwork apre un nuovo centro a Treviso e cerca personale per logistica, tessile e supply chain. L’azienda punta sulla crescita nel Veneto e intende rafforzare il suo team con nuove assunzioni. La scelta di Treviso si inserisce nella strategia di espansione nel Nord Italia, con l’obiettivo di rispondere alle richieste di un mercato in rapido sviluppo. Nei prossimi mesi, l’azienda si concentrerà sulla selezione di figure professionali per vari settori, offrendo nuove opportunità di lavoro nella regione.

Iziwork Punta su Treviso: Crescita e Nuovi Profili per la Logistica Veneta. Iziwork Italia, azienda attiva nel settore delle risorse umane, ha annunciato l'apertura di un nuovo hub operativo a Treviso, in Veneto, prevista per il mese di marzo. Questa espansione strategica, giunta sulla scia della recente nomina di Domenico Di Gravina a managing director group Italy, mira a rafforzare la presenza dell'azienda sul territorio nazionale e a rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato locale. L'hub di Treviso si prefigge di consolidare i rapporti con i clienti esistenti e di crearne di nuovi, offrendo servizi mirati per la ricerca e selezione di personale qualificato.

