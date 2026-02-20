Milano scuola chiusa per Ramadan | ma solo il 35% lo festeggia

A Pioltello, l’istituto comprensivo Iqbal Masih ha deciso di chiudere le scuole durante il Ramadan, perché solo il 35% degli studenti celebra questa festività. La decisione si basa sulla presenza di famiglie che osservano il digiuno e le tradizioni musulmane. Quest'anno, la scuola ha programmato le chiusure per garantire rispetto alle pratiche religiose degli alunni. La scelta ha suscitato discussioni tra genitori e insegnanti, che si confrontano sull’opportunità di rispettare le diverse culture presenti. La scuola rimarrà chiusa nei giorni in cui si festeggia.

Non c'è due senza tre. L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello, anche quest'anno, chiuderà per Ramadan. Un altro inchino ai fedeli di Allah: la tripletta è servita. La circolare firmata dal preside, tra i giorni di sospensione delle lezioni include la data del 20 marzo, quando i musulmani – avvistamento della luna permettendo – festeggeranno la fine del mese a loro sacro. Fin qui, normale amministrazione. Purtroppo non ci aspettavamo nulla di diverso dal Consiglio di Istituto rispetto a quanto già successo nel 2024 e nel 2025. Si dà però il caso che secondo un sondaggio pubblicato sul primo numero del giornalino scolastico «L'occhio dell'Iqbal» è il Natale la festa preferita dagli studenti delle medie: il 45,7%.