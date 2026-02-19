Rieccoci a Genova e Pioltello la scuola s’inchina al Ramadan | niente interrogazioni a chi digiuna e vacanze per tutti Ira di prof e famiglie

A Genova e Pioltello, le scuole hanno sospeso interrogazioni e programmato vacanze per rispettare il Ramadan, in risposta alle richieste di studenti e famiglie musulmane. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra insegnanti e genitori, alcuni criticano la scelta come un passo indietro nella tutela delle regole scolastiche. La questione crea tensioni tra chi sostiene la necessità di rispettare le tradizioni religiose e chi teme che si perda il valore dell’istruzione. La discussione si infiamma nelle comunità locali, evidenziando le sfide di un’integrazione ancora in evoluzione.

Più che un processo di integrazione quello in corso nelle nostre città, e nelle nostre scuole, sembra sempre di più una graduale progressione all’abdicazione. Il bollettino che arriva dagli istituti scolastici del Bel Paese – dalle materne alle superiori, indifferentemente – descrive un’Italia in cui il buonsenso pare destinato all’esilio e l’identità nazionale sembra ciclicamente calpestata in nome di un multiculturalismo a senso unico. L’ennesima, e solo l’ultima (per il momento?) testimonianza arriva da due casi emblematici che, da Genova a Pioltello, mettono in scena lo stesso copione: quello di una scuola pubblica che si genuflette al Ramadan, trasformando i nostri istituti in avamposti del relativismo culturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rieccoci, a Genova e Pioltello la scuola s’inchina al Ramadan: niente interrogazioni a chi digiuna e vacanze (per tutti). Ira di prof e famiglie Chiude la scuola "Casarsa", l'ira delle famiglie. Rosamilia: "Il sindaco cambi idea"Ad Eboli si solleva la polemica sulla chiusura della scuola materna Ramadan a Genova: Circolare inclusione tra didattica, laicità e autonomia scolastica al centro del dibattito.A Genova, una circolare della dirigente dell’istituto Vittorio Emanuele II-Ruffini ha scatenato il confronto tra insegnanti e genitori sul modo migliore di rispettare il Ramadan nelle scuole. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Genova, lavoratori ex Ilva bloccano aeroporto e autostrada A10: sciopero a oltranzaAlle 15 sull’autostrada A10 Genova-Savona sono stati riaperti i tratti compresi tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova verso Genova e tra l’allacciamento con la A7 e Genova ... ilsole24ore.com Rieccoci con un nuovo appuntamento della nostra rubrica Diritti D’Autore A pochi giorni dall’anniversario della sua scomparsa, con Maria del gruppo di Genova parliamo di “Giulio Regeni. Le verità ignorate” di Lorenzo Declich: “Giulio Regeni. Le verità ig facebook