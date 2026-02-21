ramadan invito a cena in moschea a milano per incontrare la cittadinanza

La moschea Al-Wahid di Milano ha deciso di aprire le sue porte al pubblico per una serata speciale dedicata al Ramadan. L’evento, intitolato ‘Invito a cena in Moschea – Scoprite il Mistero di Ramadan!’, ha visto la partecipazione di cittadini di diverse provenienze. Durante la serata, i presenti hanno potuto scoprire le tradizioni e i rituali del mese sacro musulmano, condividendo un momento di convivialità e scoperta culturale. La serata si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

La moschea Al-Wahid, di Milano ha aperto le sie porte alla cittadinanza per la serata ‘Invito a cena in Moschea – Scoprite il Mistero di Ramadan!’. “La moschea Al-Wahid è la moschea centrale più vicina al Duomo e siamo contenti di aprire il venerdì sera ad un momento di incontro dove le notti di Ramadan, il venerdì si aprono alla cittadinanza e si aprono anche alle istituzioni lombarde e comunali perché siamo onorati anche del fatto che sia il vice presidente della Regione, che la vice sindaco, che la presidente del consiglio comunale hanno voluto aderire a questo invito di incontro e di scambio, di dialogo”, ha spiegato Yahya Sergio Yahe Pallavicini, imam della moschea, presidente di EuLeMa – European Muslim Leaders’ Majlis e vicepresidente della CO.🔗 Leggi su Lapresse.it

Inizia il Ramadan, la dona alimenti alla moschea di CataniaIl Ramadan è iniziato ieri, e questa mattina i volontari della Caritas di Catania portano cibo alla moschea locale.

Inizia la Quaresima e la chiesa diventa una moschea aperta per il RamadanLa diocesi di Gorizia ha deciso di aprire le chiese di Monfalcone anche come moschee durante il Ramadan, per favorire l’accoglienza degli immigrati musulmani.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.