La diocesi di Gorizia ha deciso di aprire le chiese di Monfalcone anche come moschee durante il Ramadan, per favorire l’accoglienza degli immigrati musulmani. La scelta nasce dal fatto che la città conta più del 30% di residenti stranieri, molti dei quali desiderano pregare in spazi adeguati. Questa iniziativa sorprende, considerando che le chiese normalmente sono riservate ai fedeli cristiani. L’idea mira a creare un ponte tra le diverse religioni e culture presenti in città. La decisione ha già suscitato molte reazioni tra i cittadini.

«Pregare è diritto di tutti». È con questa motivazione che a Monfalcone si è scelto di concedere degli spazi parrocchiali per il Ramadan alla locale comunità musulmana. La decisione è stata comunicata ai fedeli domenica mattina, nel corso delle liturgie celebrate nella chiesa di Staranzano. Ed è proprio alle Stalle Rosse di Staranzano, proprietà della parrocchia appunto, che la folta comunità bengalese troverà ospitalità in questo periodo. Ad illustrare le ragioni di questa scelta sono stati i parroci don Paolo Zuttion e don Flavio Zanetti, attraverso un messaggio pubblicato sul sito dell’Arcidiocesi di Gorizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Inizia la Quaresima e la chiesa diventa una moschea aperta per il Ramadan

