Inizia il Ramadan la dona alimenti alla moschea di Catania
Il Ramadan è iniziato ieri, e questa mattina i volontari della Caritas di Catania portano cibo alla moschea locale. La causa è la solidarietà tra le comunità religiose in un momento di festa per i musulmani. Alle 10, i rappresentanti della Caritas consegneranno generi di prima necessità, come pasta, riso e olio, per sostenere i fedeli durante il digiuno. L'iniziativa mira a rafforzare i legami tra cristiani e musulmani, coinvolgendo anche alcune famiglie della zona. La consegna si svolgerà nella sede della moschea, in via delle Fonti.
La donazione della Caritas sarà accolta e gestita dai volontari della moschea per essere destinata ai musulmani che, rispettando il mese sacro dell’Islam, praticheranno l'astensione dal cibo tra l'alba e il tramonto Domani, venerdì 20 febbraio alle ore 10, per celebrare la vicinanza della comunità cristiana a quella musulmana in occasione del Ramadan (iniziato ieri), gli operatori della Caritas diocesana di Catania consegneranno una donazione di beni alimentari di prima necessità alla moschea della Misericordia di piazza Cutelli. All’evento saranno presenti don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas diocesana di Catania, e Kheit Abdelhafid, imam della Moschea.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Iniziato il Ramadan nella piccola moschea di Viterbo: "Siamo tanti, serve un nuovo spazio"Il Ramadan è iniziato nella piccola moschea di Viterbo, dove molti fedeli si sono ritrovati per pregare e condividere momenti di fede.
