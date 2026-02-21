Olimpiadi la gaffe nel fuorionda che imbarazza di nuovo la Rai | Evitiamo l’equipaggio israeliano – Il video

Durante la trasmissione delle Olimpiadi, la Rai ha diffuso un fuorionda che ha suscitato imbarazzo tra gli spettatori. Nel video, si sente un commento che suggerisce di evitare l’equipaggio israeliano, creando tensione tra il pubblico e gli atleti. La frase, pronunciata in modo informale, ha attirato l’attenzione sui limiti della regia durante la diretta. La reazione sui social ha acceso discussioni sulla gestione degli ascolti e sul rispetto delle diverse nazionalità.

È destinato a sollevare polemiche il fuorionda trasmesso in apertura della diretta su Rai Due durante la telecronaca della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina. All’inizio del collegamento, si sente una voce fuori campo dire «evitiamo l’equipaggio 21, che è israeliano». Subito dopo si sente un’altra frase – «No perché.» – che rimane però incompleta, una volta che parte la telecronaca vera e propria. Le scuse del nuovo direttore di Rai Sport. Immediate le scuse del direttore ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida, che in una nota parla di «espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport».🔗 Leggi su Open.online “Evitiamo l’equipaggio israeliano”: il fuorionda su Rai 2, cos’è successo e le scuseDurante la diretta di Rai 2 sulla prima manche del bob 4, è stato captato un commento privato in cui si suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano. Olimpiadi 2026, fuorionda Rai 2 prima di gara bob: “Evitiamo equipaggio Israele”Durante la trasmissione di Rai 2 prima della gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è sentito un commento inaspettato. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le gaffe olimp(ion)iche di Paolo Petrecca finiscono pure sul New York Times; Olimpiadi 2026, le gaffe di Petrecca sbarcano sul New York Times; Caos in Rai, Petrecca si arrende e va via: il gesto (inevitabile) dopo gaffe e polemiche 'olimpiche'. Chi lo rimpiazza; Paolo Petrecca lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi: il passo indietro del direttore di Rai Sport dopo gaffe e polemiche. Cerimonia Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Paolo Petrecca nel mirino per gaffe e imprecisioni nella telecronacaCerimonia Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paolo Petrecca tra gaffe e imprecisioni: la telecronaca che ha fatto discutere. notizie.it Paolo Petrecca si dimette dalla direzione di Rai Sport: lascerà l’incarico alla fine delle OlimpiadiDopo le gaffe durante la cerimonia di apertura, il caso ha suscitato grandi polemiche, portando i giornalisti della redazione a ritirare le firme dai Tg e dai ... ilsecoloxix.it MILANO CORTINA | Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina non verranno ricordate solo per i trionfi, ma anche per le gaffe di chi le ha raccontate, i giornalisti, e di chi le ha affrontate, gli atleti. Dalla telecronaca della Rai alla cerimonia di apertura, che ha fatto i - facebook.com facebook Dimissioni per il direttore di @RaiSport Paolo Petrera dopo le gaffe durante la telecronaca olimpica #Striscialanotizia #PaoloPetrecca #olimpiadi #MilanoCortina @milanocortina26 x.com