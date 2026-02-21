Evitiamo l’equipaggio israeliano | il fuorionda su Rai 2 cos’è successo e le scuse

Durante la diretta di Rai 2 sulla prima manche del bob 4, è stato captato un commento privato in cui si suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano. La frase, pronunciata in modo spontaneo, ha suscitato polemiche e richiesto chiarimenti. La trasmissione ha interrotto l’evento per gestire la situazione, creando tensione tra gli spettatori e gli organizzatori. La scena ha attirato l’attenzione sui limiti del rispetto e della neutralità nelle telecronache sportive.

© Oasport.it - “Evitiamo l’equipaggio israeliano”: il fuorionda su Rai 2, cos’è successo e le scuse

In apertura della telecronaca su Rai 2 della prima manche del bob 4 ha avuto luogo un fuorionda che sta facendo discutere: “ Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano “. Sono queste le parole sentite prima che il telecronista introducesse la gara delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, poi successivamente si è udito anche un “ no perché. “. Marco Lollobrigida, responsabile ad interim di RaiSport, è intervenuto sulla vicenda: “ Il fuorionda andato in onda prima della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Rai 2 contiene un’espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di RaiSport.🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Fuorionda sul bob a 4 israeliano “da evitare”. Bufera sulla Rai. Le scuse del direttore Lollobrigida. Cosa è successo Olimpiadi 2026, fuorionda Rai 2 prima di gara bob: “Evitiamo equipaggio Israele”Durante la trasmissione di Rai 2 prima della gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è sentito un commento inaspettato. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pattinaggio artistico: Jordan Cowan, l'angelo bianco che riprende sul ghiaccio accanto agli atleti; Olimpiadi, a Livigno i salti mozzafiato del freestyle: le immagini più belle. Milano Cortina, fuorionda su Raidue prima della gara di bob a 4: «Evitiamo l'equipaggio di Israele»C’è stato un più che imbarazzante fuorionda su Raidue a inizio collegamento della diretta di gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima che il ... ilmessaggero.it Nuova bufera sulla Rai, il fuorionda prima della gara di bob: «Evitiamo l'equipaggio di Israele»Un fuorionda su Rai 2 a inizio collegamento della diretta di gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, crea una nuova bufera sulla tv pubblica. In apertura della diretta, prima che il tel ... video.corriere.it Milano-Cortina, il fuorionda che imbarazza la Rai: “Evitiamo l’equipaggio 21, quello israeliano” x.com Su Rai 2, all'inizio del collegamento per la diretta della gara olimpica di bob a quattro, una voce non ancora identificata ha detto: "Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano". Successivamente si è sentito anche un "no perché...". Poi è iniziat - facebook.com facebook