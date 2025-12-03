Spiagge accessibili il consiglio comunale approva l’ordine del giorno di Avs

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno proposto dal gruppo Avs per rendere accessibili a tutte le persone con disabilità le spiagge del litorale. Il provvedimento definisce standard omogenei, prevede strutture adeguate, servizi fruibili, ausili e sollevatori dove possibile, oltre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

