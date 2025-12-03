Spiagge accessibili il consiglio comunale approva l’ordine del giorno di Avs
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno proposto dal gruppo Avs per rendere accessibili a tutte le persone con disabilità le spiagge del litorale. Il provvedimento definisce standard omogenei, prevede strutture adeguate, servizi fruibili, ausili e sollevatori dove possibile, oltre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Comune di Pozzallo. lesslostmorefound · Summer Place by Percy Faith. Al mare, d’inverno. Anche a novembre, Pozzallo è viva. Spiagge accessibili, lidi ancora attivi e un sole che scalda l’anima. Qui l’estate non finisce: il clima mite invita a passeggiare sul lun Vai su Facebook
Spiagge accessibili, il consiglio comunale approva l’ordine del giorno di Avs - Ghio: "La politica si occupi di problemi reali, non di polemiche su presepi e addobbi" ... genovatoday.it scrive
Crescono le spiagge accessibili a Levante: Chiavari apre la sua, Sestri Levante ne ha 6 - Il Levante, terra di bandiere blu, garantisce balneazione senza barriere. Lo riporta ilsecoloxix.it
Il Pua domani in consiglio comunale. Ridotte a tre le spiagge attrezzate. Ma resta quella riservata all’hotel - Il Pua, progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime (ex Pud) torna domani in consiglio comunale (seduta dalle 17. Come scrive lanazione.it
Spiagge libere, si cambia. A “Marina Chiavari” due tratti di arenile - “Marina Chiavari srl”, società interamente controllata dal Comune di di Chiavari amplia la propria attività. Come scrive ilsecoloxix.it
Spiagge, arriva il via libera al Piano per l'utilizzo del demanio - Il Dipartimento regionale dell’Ambiente ha dato il proprio via libera al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) di Palermo che adesso potrà proseguire nell’ iter di approvazione: il Pudm sarà ... lasicilia.it scrive
Vacanze al mare accessibili in Italia: nuove spiagge e stabilimenti attrezzati per turisti con disabilità - Verso l’estate della ripartenza, qui riportiamo le notizie su alcuni dei più recenti interventi di accessibilità balneare per una vacanza fruibile da tutti In tema di spiagge accessibili è quanto mai ... Come scrive disabili.com