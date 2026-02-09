Salernitana-Casarano vale tre punti e il futuro di Raffaele parla il tecnico | Daremo tutto
Domani sera all’Arechi la Salernitana affronta il Casarano con un solo obiettivo: vincere. La partita vale tre punti e potrebbe decidere il futuro di Raffaele, che in settimana ha promesso di dare tutto per la squadra. La pressione è alta, ma i tifosi sperano in una reazione convincente della loro squadra.
La Salernitana sfida il Casarano e lo scetticismo dei propri tifosi. Domani sera allo stadio Arechi, contro i salentini, la squadra di Raffaele ha assolutamente bisogno di vincere per salvare la panchina del proprio allenatore. Non è un mister: Raffaele dopo la sconfitta di Cerignola ha incassato.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salernitana, tre punti per accorciare in classificaÈ presto per scrivere «scacco matto» al primo posto. Se, però, la Salernitana avrà pazienza e soprattutto costanza, di sicuro stasera potrà ... ilmattino.it
Casarano-Salernitana 2-2, i granata agguantano il pari in pieno recupero: cronaca e commentoPareggia la Salernitana in pienissimo recupero: il 2-2 lo segna di testa Quirini su un altro cross al bacio di Villa, specialità della casa. I granata tornano dal Capozza con un punto e vengono ... ilmattino.it
Casarano Serie C Sky Wifi - 26ª giornata Martedì 10 Febbraio 20:30 Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Sport 252 #avantibersagliera #salernitana #unitisivince facebook
Giuseppe #Raffaele resta sulla panchina della #Salernitana almeno fino alla partita col #Casarano. Stamattina ha diretto l'allenamento e ha avuto un confronto sia con la squadra che con Faggiano. Obiettivo 3 punti martedì, 6 nel derby. In caso contrario eso x.com
