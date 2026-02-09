Salernitana-Casarano vale tre punti e il futuro di Raffaele parla il tecnico | Daremo tutto

Domani sera all’Arechi la Salernitana affronta il Casarano con un solo obiettivo: vincere. La partita vale tre punti e potrebbe decidere il futuro di Raffaele, che in settimana ha promesso di dare tutto per la squadra. La pressione è alta, ma i tifosi sperano in una reazione convincente della loro squadra.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.