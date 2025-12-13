Juventus Women Napoli 2-1 | la decide Cambiaghi tre punti vitali in ottica scudetto

La sfida tra Juventus Women e Napoli, valida per la nona giornata di Serie A Women, si conclude con un risultato di 2-1. La partita ha visto protagonista Cambiaghi, che ha deciso l'incontro, regalando tre punti fondamentali in ottica scudetto. Ecco sintesi, moviola, tabellino e cronaca live di un match ricco di emozioni.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la nona giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Nona partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha appena conquistato i playoff in UWCL. A Biella arriva il Napoli che è una delle principali rivelazioni del campionato: le bianconere non possono perdere altri punti. Juventus Women Napoli 2-1: sintesi e moviola. 90+2? Colpo di testa Girelli – Si tuffa sul cross di Beccari, ma non trova la porta. Poteva chiuderla 90? Infortunio Bonansea – Sembra Bonansea, la numero 11 è però costretta a restare in campo perché la Juve ha esaurito i cambi 86? Gol Cambiaghi – Godo manda nella profondità Bonansea che è intelligente a riciclare per Krumbiegel che crossa di prima intenzione. Juventusnews24.com Juventus Women-Napoli in diretta: orario, formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile - Le bianconere di Canzi in cerca di conferme dopo il successo in Champions League contro il St Polten ... tuttosport.com

