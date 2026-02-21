Raccolta stradale capsule caffè | Trieste è la prima città in Italia

Trieste ha avviato la prima raccolta pubblica di capsule di caffè in plastica in Italia. Sono state installate venti postazioni chiamate “Recap” lungo le strade principali, in aggiunta ai punti di raccolta già esistenti. Questa iniziativa mira a ridurre l’abbandono di rifiuti sul territorio e facilitare il riciclo. La città si prepara a coinvolgere i cittadini in questa nuova pratica sostenibile. Le postazioni sono pronte per l’uso e già operative.

Trieste è la prima città in Italia ad avere la raccolta diffusa delle capsule di caffè in plastica: saranno 20 le postazioni denominate “Recap”, che si aggiungono ai centri di raccolta, installate sulla pubblica via. Il Comune di Trieste, AcegasApsAmga, illycaffè, Nestlé e Logica hanno presentato l’iniziativa ieri mattina nel corso di una conferenza stampa all'ingresso del centro commerciale Il Giulia. É l’evoluzione del progetto di economia circolare attivo dal 2021. Oggi sono stati installati i primi contenitori e nel corso delle prossime settimane verrà completato il posizionamento: i cittadini potranno consultare l’elenco completo sui siti del progetto RECAP e di AcegasApsAmga.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Capsule del caffè nella raccolta differenziata, cosa cambia e da quandoDal 12 agosto, le capsule di caffè monodose dovranno essere differenziate secondo le nuove norme europee sugli imballaggi.

Le capsule del caffè entrano nella raccolta differenziata (almeno per gli attori della filiera)Dal 12 agosto, con l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, le capsule di caffè monodose entreranno nella raccolta differenziata, segnando un passo importante verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.