Dal 12 agosto, con l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, le capsule di caffè monodose entreranno nella raccolta differenziata, segnando un passo importante verso una gestione più sostenibile dei rifiuti. Questa novità interessa direttamente gli attori della filiera, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni per favorire il riciclo e ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.

La raccolta differenziata delle cialde di caffè diventa realtà: dal 12 agosto 2026, con l'entrata in vigore del Regolamento Ue 202540 (noto con l'acronimo PPWR di Packaging and Packaging Waste Regulation), le capsule monodose saranno ufficialmente classificate come "packaging" a tutti gli effetti. Una novità non soltanto formale: significa che le capsule saranno soggette a rigidi obblighi di selezione e riciclo, anche quando contengono ancora residui di caffè., Il quadro normativo diventerà uniforme in tutta l’Unione Europea dal 2026, con l’obiettivo finale che, entro il 2030, anche prodotti complessi come le capsule debbano poter essere effettivamente riciclati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Le capsule del caffè entrano nella raccolta differenziata (almeno per gli attori della filiera)

