Il Milan torna a vincere con tre gol e si affida ancora ai giocatori francesi. Contro il Bologna, al Renato Dall’Ara, i rossoneri dominano e vincono senza troppi problemi. Rabiot, Nkunku e Fofana spingono la squadra di Allegri verso una vittoria importante, dimostrando ancora una volta quanto siano decisivi i talenti transalpini in questa fase della stagione.

Il Milan celebra un nuovo brillante momento dei suoi giocatori francesi. Contro un Bologna poco incisivo al Renato Dall’Ara, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato una vittoria netta per 3-0, trascinata dai “galletti” transalpini. Sugli scudi Mike Maignan, fresco di rinnovo fino al 2031; Youssouf Fofana, che ha sfiorato il gol e recuperato palloni preziosi; Adrien Rabiot, autore di un assist e della rete del definitivo 3-0; e Christopher Nkunku, che ha conquistato e trasformato un rigore. Allegri ha lodato in particolare Rabiot: “Questo è il miglior Adrien da quando lo conosco. Deve ancora migliorare qualche dettaglio, ma lui e Luka Modri? sono un esempio per tutti”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il Milan ritrova l’anima francese: Rabiot, Nkunku e Fofana protagonisti contro il Bologna

Approfondimenti su Milan Francia

Il Milan conquista Bologna con un netto 3-0.

Il Milan di Allegri vince senza troppi problemi contro il Bologna, finendo 3-0.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan Francia

Argomenti discussi: Bologna-Milan 0-3, Considerazioni Sparse; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Tutto il mercato in Diretta; Prove di fughe: l’Inter si è alzata sui pedali.

Il Milan ritrova stabilità e successi con il ritorno di Allegri e Maignan rinnovaLa rinascita del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri: un viaggio di trasformazione, leadership e risultati positivi che stanno riscrivendo la storia recente del club. Il Milan sta vivendo un ... notiziemilan.it

Roma Milan, Dybala punta a rinnovare i suoi numeri contro i rossoneri di Allegri: ecco il dato dell’attaccante argentinoRoma Milan, Dybala punta a rinnovare i suoi numeri contro i rossoneri di Allegri: ecco il dato dell’attaccante argentino La serata dell’Olimpico ha un sapore speciale per Paulo Dybala, che si ritrova ... milannews24.com

Dopo il pari contro la Roma, il Milan ritrova la vittoria battendo nettamente il Bologna al Dall'Ara: prestazione perfetta dei rossoneri, che sfruttano le disattenzioni rossoblù e colpiscono con 2 gol in 38 minuti grazie a Loftus-Cheek e Nkunku. In apertura di 2° tem x.com

«BOLOGNA-MILAN, ITALIANO RITROVA IL SUO MURO! JHON LUCUMÍ TORNA IN GRUPPO PER IL POSTICIPO DI MARTEDÌ AL DALL'ARA!» #BolognaMilan #SerieA #Lucumi #Italiano #Allegri #BFC - facebook.com facebook