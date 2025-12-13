La città toscana che offre fino a 20mila euro a chi acquista casa | quali sono le regole

Una pittoresca città toscana propone un incentivo di fino a 20.000 euro per chi decide di acquistare una casa nel suo borgo medievale. Questa iniziativa mira a rivitalizzare il centro storico e attrarre nuovi residenti, offrendo condizioni vantaggiose e regolamenti specifici per chi desidera trasferirsi in questa splendida località.

