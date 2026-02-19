Verso la Perugia del futuro | dove conviene comprare casa

Il mercato immobiliare umbro ha subito una forte accelerazione a causa della crescente domanda di case più spaziose. Negli ultimi anni, le persone hanno preferito trasferirsi in città meno affollate o in zone con spazi verdi, spostando gli investimenti verso aree periferiche di Perugia. Questa tendenza ha portato a un aumento dei prezzi in alcune zone e a nuove opportunità in quartieri emergenti. Chi cerca una casa deve valutare attentamente le aree in espansione per trovare le migliori offerte.

Dal centro storico alle periferie, dove investire a livello immobiliare? Ecco come cambiano i prezzi zona per zona Negli ultimi anni il mercato immobiliare umbro e, in generale italiano, è cambiato sulla scia di quanto lasciato dalla pandemia. È cambiato il modo di pensare gli spazi abitativi sulla base di nuove necessità: la casa non è più soltanto quel luogo “in cui andare a dormire”, ma è diventata uno spazio in cui spesso si concentra gran parte della giornata, soprattutto per coloro che praticano lo smart working.Le richieste, quindi, sono molto più specifiche e selettive: si preferisce una camera in più da poter sfruttare come piccolo studio, meglio ancora se c’è anche un grande terrazzo o un giardino esterno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

