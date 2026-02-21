Qui Ancona La testa è al Pomezia Il cuore verso il futuro

Qui Ancona, la squadra si concentra sulla partita di Pomezia, prevista tra pochi giorni. La sconfitta di Pistoia ha lasciato qualche tensione e necessita di recuperare alcuni giocatori fondamentali. I tifosi attendono con ansia questa trasferta importante, che potrebbe riaccendere le speranze di migliorare la classifica. Tre giorni di lavoro intensivo sono stati programmati per affrontare al meglio questa sfida decisiva. La squadra si prepara con determinazione per la partita imminente.

Ventiquattr’ore o poco più al match di Pomezia, tre giorni complessivi per preparare una trasferta delicata, per smaltire la sconfitta di Pistoia e i suoi veleni, per recuperare giocatori cardine. Insomma per presentarsi al meglio a un confronto che l’ Ancona non può e non vuole fallire. La corsa in testa alla classifica sembra non ammettere pause e ogni domenica, a dieci giornate dal termine della stagione regolare, diventa più decisiva. L’Ancona deve vincere anche a Pomezia e per farlo ha bisogno dei suoi uomini chiave. Maurizi dovrà fare a meno di Kouko squalificato, di Proromo infortunato, ma dovrà anche recuperare e mettere in campo nelle migliori condizioni possibili quei giocatori che sono stati tenuti a riposo nella gara di Coppa, in primis Gerbaudo, Bonaccorsi e Sparandeo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Qui Ancona. Sfatare il tabù Recanati per mantenere la testaDomani l’Ancona gioca il suo nono derby di campionato contro la Vigor al Tubaldi.

Ancona, c’è delusione per la Coppa: "Ora dobbiamo pensare al Pomezia"A Pistoia, la sconfitta della squadra ha suscitato grande delusione tra i tifosi, soprattutto dopo gli episodi che hanno caratterizzato la partita.

