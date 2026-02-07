Qui Ancona Sfatare il tabù Recanati per mantenere la testa

Domani l’Ancona gioca il suo nono derby di campionato contro la Vigor al Tubaldi. La squadra dorica arriva forte di un bilancio molto positivo: in otto partite ha ottenuto sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La voglia di continuare a vincere spinge i giocatori a mantenere alta la concentrazione, in una sfida che per loro è sempre importante.

Per l’Ancona quello di domani al Tubaldi sarà il nono derby di campionato di questa stagione. Il bilancio dorico è assolutamente positivo: su otto partite sei sono le vittorie, uno solo il pareggio, con la Vigor, e una la sconfitta, contro il Fossombrone. Ma al di là dei numeri, al di là del primato in classifica, condiviso con il Teramo domani in campo a Macerata, l’Ancona ora deve fare i conti con la voglia di riscatto dei leopardiani di Pagliari. Che non stanno attraversando un buon momento, sconfitti nell’ultima in casa contro l’Aquila, cui ha fatto seguito il pari esterno contro il San Marino, ma che si sono rafforzati con due innesti di spessore nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

