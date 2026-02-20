Ancona c’è delusione per la Coppa | Ora dobbiamo pensare al Pomezia
A Pistoia, la sconfitta della squadra ha suscitato grande delusione tra i tifosi, soprattutto dopo gli episodi che hanno caratterizzato la partita. La causa principale è stata l’andamento del match e le decisioni arbitrali che hanno influito sul risultato. La perdita di Kouko e Attasi, che rischiano la squalifica, aggiunge tensione alla situazione. La squadra ora si concentra sulla prossima sfida contro il Pomezia, cercando di reagire alle difficoltà recenti. I giocatori sono già al lavoro per prepararsi al meglio.
La sconfitta di Pistoia, per come è maturata, per i suoi episodi, per il veleno sulla coda che porterà alla squalifica di Kouko e Attasi per il ritorno, è un boccone duro da digerire. Quel 2-0 pesa sulla partita del 7 marzo e sulle possibilità dell’ Ancona di conquistare la Coppa, ma è frutto di episodi, appunto, di circostanze, di infortuni e scelte obbligate. Gli oltre seicento anconetani che con passione hanno seguito e incitato l’Ancona mercoledì al Melani sotto la pioggia incessante, sanno che al ritorno le cose potrebbero andare diversamente solo a patto che in campo si veda un’altra Ancona, più competitiva, certamente più al completo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
