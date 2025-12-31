La Befana scende su piazza Saffi per un pomeriggio di giochi e musica dedicato a grandi e piccini
Il 6 gennaio, piazza Saffi ospiterà un evento dedicato alla festa dell’Epifania, con musica, giochi e animazione per tutte le età. L’iniziativa offre un pomeriggio di intrattenimento e socializzazione, trasformando la piazza in un luogo di incontro e divertimento all’aperto. Un’occasione per condividere momenti di allegria in un’atmosfera semplice e conviviale, adatta a famiglie e cittadini di ogni età.
Musica, giochi e animazione saranno al cuore della festa dell'Epifania che, martedì 6 gennaio, trasformerà piazza Saffi in un teatro a cielo aperto. Tra dj set e sorrisi, la Befana arriverà calandosi dall’alto, portando stupore e magia a tutti i bambini presenti. A guidare l'intrattenimento sarà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
