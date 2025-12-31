La Befana scende su piazza Saffi per un pomeriggio di giochi e musica dedicato a grandi e piccini

Il 6 gennaio, piazza Saffi ospiterà un evento dedicato alla festa dell’Epifania, con musica, giochi e animazione per tutte le età. L’iniziativa offre un pomeriggio di intrattenimento e socializzazione, trasformando la piazza in un luogo di incontro e divertimento all’aperto. Un’occasione per condividere momenti di allegria in un’atmosfera semplice e conviviale, adatta a famiglie e cittadini di ogni età.

