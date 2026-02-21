Quartetto d’archi Musica e guerra Note di storia
Il quartetto d’archi, con Damiano Tognetti, Silvia Abatangelo, Leonardo Bartali e Andrea Abategiovanni, suonerà ad Empoli durante il terzo appuntamento della rassegna
EMPOLI Sarà il il quartetto d’archi formato da Damiano Tognetti e Silvia Abatangelo ai violini, Leonardo Bartali alla viola e Andrea Abategiovanni al violoncello il protagonista del terzo concerto della rassegna musicale " Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto ", promossa dall’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura e del Consiglio regionale della Toscana. L’appuntamento è per domani alle 16.30 al Teatro Il Momento di Empoli con un programma incentrato su due capolavori del repertorio cameristico: il Quartetto per archi in do minore di Dmitri Šostakovic e il Quartetto per archi in do maggiore "Kaiserquartett" di Franz Joseph Haydn.🔗 Leggi su Lanazione.it
