Quartetto d’archi Musica e guerra Note di storia

Il quartetto d’archi, con Damiano Tognetti, Silvia Abatangelo, Leonardo Bartali e Andrea Abategiovanni, suonerà ad Empoli durante il terzo appuntamento della rassegna

EMPOLI Sarà il il quartetto d’archi formato da Damiano Tognetti e Silvia Abatangelo ai violini, Leonardo Bartali alla viola e Andrea Abategiovanni al violoncello il protagonista del terzo concerto della rassegna musicale " Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto ", promossa dall’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura e del Consiglio regionale della Toscana. L’appuntamento è per domani alle 16.30 al Teatro Il Momento di Empoli con un programma incentrato su due capolavori del repertorio cameristico: il Quartetto per archi in do minore di Dmitri Šostakovic e il Quartetto per archi in do maggiore "Kaiserquartett" di Franz Joseph Haydn.🔗 Leggi su Lanazione.it

Gussago: concerto natalizio a lume di candela per quartetto d'archiNel suggestivo scenario dell’Auditorium Camillo Togni di Gussago, si svolge un Concerto Natalizio a lume di candela, interpretato da un quartetto d’archi.

Quartetto d’Archi. Un concerto per fare memoriaIn occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la Fondazione del Teatro Grande di Brescia e Casa della Memoria di Brescia organizzano un concerto del Quartetto d’Archi di Torino.

Anhang 2 Six String Quartets: No2 in G major

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.