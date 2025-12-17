Gussago | concerto natalizio a lume di candela per quartetto d' archi
Nel suggestivo scenario dell’Auditorium Camillo Togni di Gussago, si svolge un Concerto Natalizio a lume di candela, interpretato da un quartetto d’archi. Un evento che, con la sua atmosfera intima e raffinata, invita il pubblico a vivere la magia delle festività in un ambiente accogliente e ricco di atmosfera.
Nella calda e raffinata atmosfera dell’Auditorium Camillo Togni di Gussago, prende vita un Concerto Natalizio a lume di Candela capace di sprigionare tutta la magia delle feste in un luogo dall’acustica avvolgente.Il quartetto d’archi Elite vi accompagnerà in un viaggio nella musica pop più bella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
