Quartararo | Non sono pronto e non lo sarò nemmeno tra un mese

Quartararo afferma di non essere ancora pronto per il nuovo motore V4 sulla Yamaha M1, a causa delle sfide tecniche riscontrate nelle prime prove. La modifica al motore ha richiesto un lungo periodo di adattamento, rallentando l’allenamento del pilota. La Yamaha ha dovuto affrontare imprevisti che hanno complicato il percorso di messa a punto. La situazione richiede ancora tempo prima di ottenere risultati ottimali.

La transizione al nuovo motore V4 sulla Yamaha M1 sta imponendo una curva di apprendimento complessa, con difficoltà tecniche emerse fin dalle prime sessioni di test pre-stagionali e con una gestione precaria degli scenari di gara. L'obiettivo resta perseguire affidabilità e competitività, affrontando con metodo le delicatezze intrinseche al cambiamento propulsionale. Durante il primo test pre-stagionale a Sepang, la squadra ha dovuto fermare la moto per gran parte della giornata a causa di un guasto non ancora chiarito, imponendo una valutazione cauta della nuova configurazione. In quel contesto, fabio quartararo ha riportato un infortunio al dito della mano destra che ha richiesto un intervento chirurgico e un recupero accelerato per essere presente al secondo test, in programma a Buriram.

