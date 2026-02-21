Quartararo | Non sono pronto e non lo sarò nemmeno tra un mese
Quartararo afferma di non essere ancora pronto per il nuovo motore V4 sulla Yamaha M1, a causa delle sfide tecniche riscontrate nelle prime prove. La modifica al motore ha richiesto un lungo periodo di adattamento, rallentando l’allenamento del pilota. La Yamaha ha dovuto affrontare imprevisti che hanno complicato il percorso di messa a punto. La situazione richiede ancora tempo prima di ottenere risultati ottimali.
La transizione al nuovo motore V4 sulla Yamaha M1 sta imponendo una curva di apprendimento complessa, con difficoltà tecniche emerse fin dalle prime sessioni di test pre-stagionali e con una gestione precaria degli scenari di gara. L’obiettivo resta perseguire affidabilità e competitività, affrontando con metodo le delicatezze intrinseche al cambiamento propulsionale. Durante il primo test pre-stagionale a Sepang, la squadra ha dovuto fermare la moto per gran parte della giornata a causa di un guasto non ancora chiarito, imponendo una valutazione cauta della nuova configurazione. In quel contesto, fabio quartararo ha riportato un infortunio al dito della mano destra che ha richiesto un intervento chirurgico e un recupero accelerato per essere presente al secondo test, in programma a Buriram. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda.
Quartararo verso Honda, la Yamaha su Martin? E anche Acosta è pronto al salto…Dopo settimane di voci, arriva la prima conferma: Fabio Quartararo potrebbe lasciare Yamaha e approdare in Honda.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Honda, unica via d'uscita per Fabio Quartararo?; MotoGP 2026. Francesco Guidotti: Marc Márquez è stra-favorito. Rivali? Álex, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia [VIDEO]; Marc Marquez rompe il silenzio sul mercato: Ho troppe informazioni; Salario di Fabio Quartararo ferma trasferimento ad Aprilia per la MotoGP 2027.
MotoGP | Quartararo: Non sono pronto e non lo sarò nemmeno tra un meseFabio Quartararo è esploso sabato a Buriram, durante il primo giorno di test ufficiali pre-stagionali della MotoGP, quando la sua Yamaha si è nuovamente fermata, con grande disappunto del pilota franc ... msn.com
Yamaha, è un disastro. Quartararo senza speranza: Fatico a trovare me stesso. Per la prima gara non saremo prontiIl francese si è lasciato andare a gesti di disappunto che hanno ricordato quelli espressi da Marc Marquez nel suo ultimo anno in Honda ... formulapassion.it
Domanda Media: “Ci sono tanti media che parlano di un tuo passaggio in Honda. È vero”. Quartararo: “Se ne sta parlando troppo! Siamo focalizzati su ciò che è alla nostra portata”. Media: “Tu sei già pronto per lavorare con loro per il prossimo anno”. Quart - facebook.com facebook
#MotoGP Thomas 'Tom' Maubant, amico fraterno di Fabio Quartararo nonché suo manager da diversi anni, ha smentito a CANAL+ la notizia che sia stato firmato un contratto con Honda per le stagioni 2027 e 2028. "L'unica cosa che posso confermare è che ci x.com