La Yamaha riparte da Giacarta con l’obiettivo di rafforzare le prestazioni. La nuova M1, equipaggiata con motore V4, rappresenta un passo importante verso il 2027. Pavesio sottolinea l’intenzione di accelerare, mentre Quartararo evidenzia margini di crescita in ogni area. Meregalli evidenzia l’importanza di comprendere prima la moto, per poi migliorare i risultati nel prossimo futuro.

Continuano le presentazioni dei team impegnati nel Mondiale MotoGP 2026. Questa mattina è stato il turno del team ufficiale Yamaha, che ha mostrato la nuova moto a Giacarta, capitale dell’Indonesia. Il marchio giapponese svela la M1 factory. Questo prototipo, adottato anche dalla formazione Pramac, rappresenta l’inizio del progetto legato al motore V4. La scelta tecnica rappresenta una nuova era per la casa di Iwata. La livrea non cambia particolarmente rispetto alla scorsa stagione: il blu resta colore dominante, come da tradizione negli ultimi anni. Sulle carene spicca una lunga fascia nera. Paolo Pavesio, Managing Director, ha aperto l’evento spiegando la particolarità di questo modello: “Nel 2025 abbiamo preparato la base del nuovo progetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Yamaha riparte da Giacarta. Pavesio: "Acceleriamo". Quartararo: "Margini di crescita in ogni area"

Leggi anche: Moto gp, il manager di Razgatlioglu avvisa Quartararo: “Vogliamo essere la miglior Yamaha”

Dalla Porta e la Yamaha. Si riparte da MisanoLorenzo Dalla Porta torna in pista con il Team Promodriver, pronta a disputare il round di Misano nel Campionato Italiano Velocità 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Siena svela il futuro: Pramac Yamaha riparte dal ‘rookie’ Toprak e dall’esperienza di Miller - facebook.com facebook