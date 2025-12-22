Inter prima a Natale quante volte poi è stato Scudetto? La statistica

Inter. L’ Inter continua a godersi la vetta della classifica. Nonostante il turno da recuperare a causa della Supercoppa Italiana, i nerazzurri sono rimasti soli in testa, approfittando del K.O. della Roma a Torino. Un risultato importante che mantiene viva la corsa scudetto e rafforza la fiducia nell’ambiente nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, la situazione attuale porta a galla una statistica incoraggiante: dal 2000 in poi, escludendo gli anni segnati dalle sentenze di Calciopoli, per quindici volte la squadra prima a Natale ha poi conquistato lo scudetto. Un dato che offre un interessante riferimento per le ambizioni dell’ Inter in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

