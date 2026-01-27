Giorno della Memoria | si inaugura il monumento La Libellula

Il Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione e ricordo. A Bova Marina, il 27 gennaio alle 15, si inaugura il monumento

Bova Marina si prepara a vivere una giornata di alto valore civile e simbolico. Martedì 27 gennaio in occasione del Giorno della Memoria, alle 15.30, in Piazzetta Gramsci – via P. Catanea, sarà inaugurato il monumento agli Internati Militari Italiani dal titolo "La Libellula", opera promossa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza" Liliana Segre #27gennaio #giornod - facebook.com facebook