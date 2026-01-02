Presepe Vivente a Pozzuoli | quando la notte si fa luce

Il Presepe Vivente di Pozzuoli si svolge martedì 6 gennaio, tra le 17 e le 22, a Monterusciello. Un’occasione per vivere un momento di tradizione e cultura, immersi in un’atmosfera autentica e suggestiva. L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere e apprezzare le radici locali, offrendo un’esperienza tranquilla e significativa per tutta la famiglia.

C'é una sera, proprio all'inizio dell'anno, in cui il tempo sembra rallentare: martedì 6 gennaio, tra le 17 e le 22, Monterusciello diventa luogo di attesa e di rivelazione. Non una semplice rappresentazione, ma un gesto collettivo: il Presepe Vivente della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara d'Assisi si apre ai visitatori, .

