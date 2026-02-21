Pusher ucciso a Rogoredo accertamenti sulla pistola trovata accanto a Mansouri e il nodo dello zaino

Un pusher è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente durante uno scontro con altri trafficanti. La polizia ha trovato una pistola vicino al corpo di Mansouri e sta indagando sul suo utilizzo. Un testimone ha riferito di aver sentito una telefonata in cui qualcuno gli consigliava di allontanarsi, dicendo: “Vai via, non è aria”. Gli investigatori stanno verificando il ruolo dello zaino abbandonato sul luogo del delitto.

Un agente ha lasciato la scena dopo lo sparo ed è tornato con uno zaino. La tesi della procura, tutta da verificare, è che la pistola sia stata lasciata in un secondo momento La telefonata e una persona che lo avverte della presenza delle forze dell'ordine. "Vai via, non è aria". Poi l'esplosione, la linea che cade nel vuoto e il telefono che (successivamente) squilla a vuoto. L'attimo dello sparo letale sarebbe stato individuato dagli agenti della squadra mobile proprio dalla testimonianza di chi ha detto di essere al telefono con Abderrahim Mansouri. Una ricostruzione arrivata grazie al lavoro dei difensori della famiglia Mansouri, gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, che fin dal primo istante hanno messo in dubbio la versione della legittima difesa fornita dall'agente.

