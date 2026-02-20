Pusher ucciso due Dna sulla pistola a salve sequestrata nel boschetto di Rogoredo

Un pusher è morto nel boschetto di Rogoredo, e le analisi del DNA sulla pistola a salve trovata lì collegano due individui al crimine. La sparatoria, avvenuta il 26 gennaio, ha portato all’arresto di un poliziotto coinvolto nel controllo. I primi riscontri genetici indicano che due persone potrebbero aver maneggiato l’arma prima dell’episodio. La scena si svolge tra sequestri e indagini in corso, mentre si cercano ulteriori test per chiarire la dinamica.

Sono arrivati i primi risultati genetici sulla pistola a salve sequestrata nel boschetto milanese di Rogoredo dove il 26 gennaio scorso è stato ucciso Abdherraim Mansouri, 28 anni, colpito con un colpo di pistola esploso da un poliziotto durante un controllo anti spaccio. Le prime comparazioni – effettuate dalla genetista Denise Albani della Polizia Scientifica – hanno restituito i primi risultati: due i profili di Dna che hanno restituito un match, ma le comparazioni tra le tracce trovate sull'arma e quelle dei possibili sospetti proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sui profili estratti ed analizzati il riserbo è massimo.