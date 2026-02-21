Pucci al vetriolo contro Fiorello | Mai sceso a compromessi poi la frecciata a Biggio

Andrea Pucci ha pubblicato su Instagram il biglietto d’oro del 2025, reagendo alle recenti frecciatine di Fiorello. La sua decisione deriva dalla volontà di dimostrare la solidità del suo lavoro, in un momento in cui i commenti tra i due si sono fatti più accesi. Pucci insiste sull’assenza di compromessi nella sua carriera, mentre attacca indirettamente Biggio, sottolineando il suo successo teatrale. La polemica si fa sempre più intensa tra i protagonisti dello spettacolo italiano.

Il botta e risposta tra Andrea Pucci e Fiorello non accenna a placarsi. Dopo giorni di frecciatine incrociate tra radio, televisione e social network, il comico milanese ha deciso di alzare il tiro pubblicando su Instagram la prova tangibile del suo successo: il biglietto d’oro ricevuto nel 2025 come riconoscimento per i risultati al botteghino teatrale. La foto che lo ritrae insieme a Vanessa Incontrada e Carlo Conti durante la premiazione è accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: “ Pseudo comico, biglietto d’oro 2025 come riconoscimento di innumerevoli paganti a teatro ahahahahah “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Andrea Pucci rilancia, nuova risposta a Fiorello e frecciata a Biggio: "Se non ridi e dici sempre sì, ti licenzia"Andrea Pucci torna a rispondere a Fiorello e lancia una frecciatina a Biggio, sottolineando che chi non scherza e accetta tutto rischia il licenziamento.

Striscia, tapiro d'oro ad Andrea Pucci: "Sono di destra, non fascista". Poi la frecciata velenosa a FiorelloAndrea Pucci ha ricevuto il tapiro d’oro per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma il motivo della premiazione è stato controverso.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.