Andrea Pucci rilancia nuova risposta a Fiorello e frecciata a Biggio | Se non ridi e dici sempre sì ti licenzia

Andrea Pucci torna a rispondere a Fiorello e lancia una frecciatina a Biggio, sottolineando che chi non scherza e accetta tutto rischia il licenziamento. La polemica tra i protagonisti si accende tra radio, tv e social, dove le battute si moltiplicano. Pucci, con tono diretto, afferma che mantenere un atteggiamento serio può costare caro nel mondo dello spettacolo. La discussione continua a alimentare le conversazioni online, coinvolgendo fan e addetti ai lavori. La rivalità tra i comici si fa sempre più vivace e visibile.

Eddie Brock, da operatore turistico a Sanremo: "Duettare con Fabrizio Moro è un onore. Eurovision? Non andrei, luce sulla Palestina" Non si placa il botta e risposta a distanza tra lo showman e il comico che attacca anche il co-conduttore de 'La Pennicanza' Una sequenza di battute e repliche, commenti piccati e controrisposte che non si arresta, proseguendo sulla scena divisa tra radio, tv e social. Andrea Pucci è tornato a rispondere a Fiorello che ieri aveva commentato infastidito le imitazioni che di lui aveva fatto lo showman dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026. Attraverso le sue storie Instagram, il comico ha replicato direttamente alla frecciata di Fiorello che ieri nel programma di Radio2 'La Pennicanza' lo aveva definito "pseudo-comico".🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Andrea Pucci attacca ancora Fiorello: “Io pseudo comico? Ho vinto il biglietto d’oro”. Poi prende di mira Biggio: “Se non ridi ti licenzia, poverini”

Leggi anche: Pucci risponde a Fiorello tirando in mezzo Biggio: “Sorridi sennò ti licenzia”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.