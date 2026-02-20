Andrea Pucci rilancia nuova risposta a Fiorello e frecciata a Biggio | Se non ridi e dici sempre sì ti licenzia
Andrea Pucci torna a rispondere a Fiorello e lancia una frecciatina a Biggio, sottolineando che chi non scherza e accetta tutto rischia il licenziamento. La polemica tra i protagonisti si accende tra radio, tv e social, dove le battute si moltiplicano. Pucci, con tono diretto, afferma che mantenere un atteggiamento serio può costare caro nel mondo dello spettacolo. La discussione continua a alimentare le conversazioni online, coinvolgendo fan e addetti ai lavori. La rivalità tra i comici si fa sempre più vivace e visibile.
Eddie Brock, da operatore turistico a Sanremo: "Duettare con Fabrizio Moro è un onore. Eurovision? Non andrei, luce sulla Palestina" Non si placa il botta e risposta a distanza tra lo showman e il comico che attacca anche il co-conduttore de 'La Pennicanza' Una sequenza di battute e repliche, commenti piccati e controrisposte che non si arresta, proseguendo sulla scena divisa tra radio, tv e social. Andrea Pucci è tornato a rispondere a Fiorello che ieri aveva commentato infastidito le imitazioni che di lui aveva fatto lo showman dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026. Attraverso le sue storie Instagram, il comico ha replicato direttamente alla frecciata di Fiorello che ieri nel programma di Radio2 'La Pennicanza' lo aveva definito "pseudo-comico".🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Andrea Pucci attacca ancora Fiorello: “Io pseudo comico? Ho vinto il biglietto d’oro”. Poi prende di mira Biggio: “Se non ridi ti licenzia, poverini”
Leggi anche: Pucci risponde a Fiorello tirando in mezzo Biggio: “Sorridi sennò ti licenzia”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fiorello replica ad Andrea Pucci: Rosicano! Medaglia d’oro se faccio incazzare pseudo-comici; Chi è Irina Shayk, la modella che sostituirà Andrea Pucci sul palco dell’Ariston; Pucci, il caso Sanremo gli vale Tapiro d'Oro. E lui 'punge' Fiorello; VIDEO| Striscia la notizia, tapiro ad Andrea Pucci che punge Fiorello: L'imitazione? Goditi di più la vita.
Fiorello replica ad Andrea Pucci: Rosicano! Medaglia d’oro se faccio incazzare pseudo-comiciDurante la nuova puntata de La Pennicanza, lo showman alza il tiro e parla di pseudocomici senza fare sconti. Una risposta sarcastica che rilancia lo scontro con Andrea Pucci. movieplayer.it
Andrea Pucci, la replica ironica di Fiorello: «Come rosicano... Se si inca**a un comico o pseudo tale, merito la medaglia d’oro»Non accenna a fermarsi il botta e risposta tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo le parole al veleno del comico milanese a Striscia La Notizia, la controreplica è arrivata ... leggo.it
Botta e risposta sui social fra i due showman dopo le polemiche e la rinuncia a Sanremo di Andrea Pucci Leggi l'articolo #Pucci - facebook.com facebook
TAPIRO A PUCCI Andrea Pucci al vetriolo contro @Fiorello : «Fiore, goditi un po’ di più la vita!» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/video/anticipa… #Striscialanotizia #AndreaPucci #Fiorello #Sanremo2026 @SanremoRai #Sanremo2026 x.com