Striscia tapiro d' oro ad Andrea Pucci | Sono di destra non fascista Poi la frecciata velenosa a Fiorello

Andrea Pucci ha ricevuto il tapiro d’oro per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma il motivo della premiazione è stato controverso. Il comico milanese ha deciso di chiarire di essere di destra, ma di non essere fascista, in risposta alle polemiche nate online. In un’intervista, ha ribadito il suo orientamento politico e ha lanciato una frecciata velenosa a Fiorello, criticando alcune sue uscite pubbliche. La vicenda ha acceso il dibattito sui confini tra opinione e provocazione nel mondo dello spettacolo.

Valerio Staffelli ha consegnato la statuetta del tg satirico al comico travolto dalle polemiche e accusato di razzismo e omofobia Non poteva mancare il tapiro d'oro ad Andrea Pucci, il comico milanese finito nella bufera dopo l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Scelto da Carlo Conti per co-condurre una serata sul palco dell'Ariston, Pucci è stato travolto dalle polemiche, accusato di razzismo e omofobia, e alla fine ha deciso di 'ritirarsi' e rinunciare. Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro d'Oro durante l'ultima puntata di Striscia la Notizia, innescando una frecciatina diretta a Fiorello. Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia giovedì 19 febbraio, a causa delle polemiche nate dopo il Festival di Sanremo. Tra i protagonisti della prossima puntata di Striscia la Notizia, che andrà in onda giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale5, ci sarà anche Andrea Pucci. Il comico milanese, infatti, è stato rag ... Fiorello a Pucci: "C'è un po' di permalosanza: kiss my ass - baciami il sedere". E la medaglia d'oro è di Fiorello Fiorello non arretra di un millimetro. Anzi, rilancia. "Fare incazzare un collega vale una medaglia d'oro". Dopo le lamentele di Andrea Pucci per l'i Andrea Pucci al vetriolo contro Fiorello: «Fiore, goditi un po' di più la vita!»