Smarrazzo debutta in consiglio regionale con il neo gruppo Casa Riformista

Un nome casertano entra con forza nella scena politica regionale campana. Pietro Smarrazzo, originario di Parete, è infatti tra i cinque consiglieri che hanno ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista, comprendente rappresentanti di Italia Viva e Noi di Centro.La neonata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

