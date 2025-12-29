Smarrazzo debutta in consiglio regionale con il neo gruppo Casa Riformista
Pietro Smarrazzo, originario di Parete, entra nel consiglio regionale della Campania con il nuovo gruppo Casa Riformista. Composto da membri di Italia Viva e Noi di Centro, il gruppo rafforza la presenza politica nella regione. La sua nomina segna l’ingresso ufficiale di un rappresentante casertano nel panorama istituzionale regionale, contribuendo a una maggiore varietà di voci nel consiglio.
Un nome casertano entra con forza nella scena politica regionale campana. Pietro Smarrazzo, originario di Parete, è infatti tra i cinque consiglieri che hanno ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista, comprendente rappresentanti di Italia Viva e Noi di Centro.La neonata. 🔗 Leggi su Casertanews.it
