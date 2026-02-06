La cura di Borgonzoni | Prescrivere cultura fa bene alla salute

La senatrice Borgonzoni ribadisce che la cultura fa bene alla salute. In un’intervista, sottolinea come visitare musei, parchi archeologici o ascoltare musica non siano solo passatempi, ma vere e proprie cure naturali. La politica si impegna a promuovere queste attività come parte della vita quotidiana, convinta che il benessere passi anche attraverso l’arte e la cultura.

Frequentare musei e parchi archeologici, contemplare opere d'arte, assistere a un concerto sono più di un piacevole hobby: sono attività che contribuiscono alla salute delle persone. In una parola: "curano", ancor più in una società che invecchia ed è segnata, non di rado, da esperienze di isolamento e depressione. Da questa consapevolezza nasce il protocollo d'intesa tra il ministero della Cultura e il ministero della Salute, fortemente voluto dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, che segue il tema della " prescrizione dell'arte " dal 2018. Sottosegretaria Borgonzoni, sono lontani i tempi della "sindrome di Stendhal", il malessere da eccessiva bellezza.

