Pronto soccorso ampliato e robot chirurgici avanzati per l' ospedale di Negrar

Il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Negrar è stato inaugurato venerdì pomeriggio, portando miglioramenti concreti alla struttura. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha tagliato il nastro per la prima volta come governatore. Durante l’evento, sono stati presentati anche i robot chirurgici di ultima generazione, destinati a migliorare le operazioni e ridurre i tempi di intervento. La rinnovata area accoglie ora più pazienti e tecnologie avanzate.

