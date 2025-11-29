Accordo economico per gli operatori del Pronto Soccorso di Negrar | soddisfatti i sindacati
«Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante accordo economico sottoscritto, che finalmente riconosce la specificità e le criticità del lavoro degli operatori del Pronto Soccorso dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar», ha dichiarato la UGL salute con Stefano Tabarelli e Davide. 🔗 Leggi su Veronasera.it
