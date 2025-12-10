Primi tre interventi a Negrar con il robot tattile Da Vinci 5 | Trasformerà la chirurgia in tutto il mondo
Al Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar sono stati eseguiti con successo i primi interventi in Italia con il robot
Stanno bene e sono già tornati a casa, i primi tre pazienti operati in Italia all'Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, con il rivoluzionario sistema di chirurgia robotica Da Vinci 5. È il primo robot “tattile” capace di riprodurre la sensibilità umana come mai prima, destinato a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
BARI - Al Policlinico debutta il navigatore intraoperatorio: primi interventi riusciti. La Chirurgia Maxillo-Facciale utilizza la nuova tecnologia per ricostruire il volto dei pazienti in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Negrar, svolta nella chirurgia: tre pazienti operati con il primo robot tattile in Italia - Negrar, tre pazienti operati con il nuovo robot tattile Da Vinci 5: massima precisione, minori rischi e recupero più rapido. Lo riporta nordest24.it
