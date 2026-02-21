Pronostico Tottenham-Arsenal | per Tudor debutto choc

Il derby tra Tottenham e Arsenal si svolge domenica alle 17:30, causando grande attesa tra i tifosi. La partita si inserisce nella ventisettesima giornata di Premier League e promette emozioni intense, con i Gunners desiderosi di consolidare la posizione in classifica. Tudor, alla guida degli Spurs, affronta il suo debutto con la squadra in un momento difficile. La sfida si gioca all’ultimo respiro, con le due formazioni determinate a ottenere i tre punti.

Tottenham-Arsenal è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il peggio del peggio. Qualcosa che non si augura a nessuno. Dopo l'esonero di Frank il Tottenham ha deciso di affidare la panchina a Tudor. L'ex Juventus, purtroppo per lui, avrà un debutto complicato contro l'Arsenal, da molto tempo primo in classifica e che, tra le altre cose, viene da un pareggio beffa contro l'ultima della classe, il Wolverhampton che ancora grida vendetta.

Tudor “qui per lavorare” mentre l’allenatore ad interim del Tottenham si prepara per il debutto nel derby del nord di LondraIgor Tudor, nuovo allenatore ad interim del Tottenham, ha dichiarato di essere qui per lavorare duramente e portare miglioramenti alla squadra.

Juventus: Tudor al TottenhamIl Tottenham ha annunciato oggi di aver scelto Igor Tudor come nuovo allenatore, dopo aver licenziato Thomas Frank a causa di una serie di sconfitte che hanno fatto perdere agli Spurs il posto in Champions League.

