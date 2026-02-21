Pronostico Manchester City-Newcastle | si interrompe il digiuno di gol

Il match tra Manchester City e Newcastle si disputa sabato sera alle 21:00, segnando una sfida importante per entrambe le squadre. La partita si presenta come un'occasione per interrompere un lungo digiuno di gol, che dura da diverse settimane. I tifosi attendono una partita emozionante, con entrambe le formazioni decise a conquistare i tre punti. La sfida, valida per la ventisettesima giornata di Premier League, promette intensità e spettacolo.

Manchester City-Newcastle è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. È il quarto confronto stagionale tra Manchester City e Newcastle, due squadre che si sono incrociate anche nella recente semifinale di League Cup, andata in scena soltanto poche settimane fa. Gli uomini di Pep Guardiola hanno avuto la meglio sia all’andata che al ritorno, vincendo 2-0 a St James’ Park e 3-1 all’Etihad Stadium – i Magpies avranno comunque l’occasione di vendicarsi tra due settimane nel quinto turno di FA Cup – staccando il pass per la finale di Wembley, dove il prossimo 22 marzo sfideranno l’Arsenal per mettere le mani sul secondo trofeo della stagione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Newcastle-Manchester City: St James’ Park di nuovo indigestoL'incontro tra Newcastle e Manchester City si disputa martedì alle 21:00 a St James’ Park, nell’andata delle semifinali di League Cup.

Pronostico Manchester City-Newcastle, missione impossibile: quel turnover che sa di resaMercoledì sera il City ospita il Newcastle nella semifinale di League Cup.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.