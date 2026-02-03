Mercoledì sera il City ospita il Newcastle nella semifinale di League Cup. La partita si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa in tv. Il City cerca di recuperare dopo un turnover che sembra aver compromesso le chance di vittoria, mentre il Newcastle si presenta con voglia di sorprendere. I tifosi sono in attesa di una sfida che promette emozioni e colpi di scena.

Manchester City-Newcastle è una partita valida per il ritorno delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo 0-2 di St. James’ Park profuma di sentenza. Inutile girarci attorno: il Manchester City ha già ipotecato la finalissima di League Cup, lasciando al Newcastle il compito quasi impossibile di ribaltare il risultato all’Etihad Stadium. A fare la differenza lo scorso 13 gennaio sono stati i nuovi volti dell’armata di Pep Guardiola: Semenyo – già a quota 4 reti da quando ha lasciato Bournemouth a gennaio – e Cherki. Il sigillo dell’ex Lione in pieno recupero ha gelato le ambizioni delle Magpies, che ora vedono il titolo conquistato lo scorso anno scivolare via dalle proprie mani. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Newcastle, missione impossibile: quel turnover che sa di resa

L'incontro tra Newcastle e Manchester City si disputa martedì alle 21:00 a St James’ Park, nell’andata delle semifinali di League Cup.

Pronostico Newcastle vs Manchester City – 22 Novembre 2025Il confronto tra Newcastle e Manchester City del 22 Novembre 2025 alle 18:30 al St. James’ Park promette intensità e valore tecnico. I padroni di casa cercano conferme davanti al proprio pubblico, ... news-sports.it

Coppa di Lega inglese, ecco il pronostico di Newcastle-Manchester CityLa Efl Cup è arrivata al penultimo atto e stasera si gioca l’andata della prima semifinale con il Newcastle che ospita il Manchester City. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle ore 21.00 ... tuttosport.com

