L'incontro tra Newcastle e Manchester City si disputa martedì alle 21:00 a St James’ Park, nell’andata delle semifinali di League Cup. La partita rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre, con i tifosi e gli addetti ai lavori che attendono di capire quale sarà l’andamento dell’incontro. Di seguito, analisi delle formazioni e pronostico sulla possibile evoluzione del match.

Newcastle-Manchester City è una partita valida per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Newcastle, detentore del trofeo, sogna il bis. Nella passata stagione a trionfare in questa competizione furono proprio le Magpies, che per la prima volta dopo 70 anni hanno potuto riassaporare la gioia di sollevare una coppa prestigiosa come la League Cup (denominata Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione). Rivincerla quest’anno potrebbe avere un sapore ancora più speciale, dal momento che la squadra di Eddie Howe non è sicura – almeno per ora – di conquistare l’Europa attraverso il campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Manchester City: St James’ Park di nuovo indigesto

