Pronostico Cagliari-Lazio | un tabù che dura da 13 anni

Il Cagliari non ha battuto la Lazio in casa da 13 anni, una serie negativa che continua anche in questa stagione. La partita, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, si gioca sabato alle 20:45. I tifosi sardi sperano di interrompere questa lunga assenza, mentre i biancocelesti vogliono mantenere il passo in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, ma l’attesa cresce tra gli appassionati. La sfida si può seguire in diretta tv e streaming.

Cagliari-Lazio è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Non appena ha sentito odore di salvezza il Cagliari ha sollevato il piede dall’acceleratore: se la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma rientrava tutto sommato nell’ordine delle cose, quella rimediata lunedì scorso in casa contro una diretta concorrente come il Lecce (0-2) suscita non poche perplessità. Perché era abbastanza evidente che i salentini, in una situazione decisamente più complicata a livello di classifica, avessero molta più fame.🔗 Leggi su Ilveggente.it

