David Juve, contro il Cagliari per confermarsi dopo il gol col Bodo Glimt! C’è un tabù da spezzare che dura da marzo. Di cosa si tratta. L’urlo liberatorio di Bodø risuona ancora nelle orecchie dei tifosi bianconeri, ma il calcio non concede pause. La Juventus torna in campo all’Allianz Stadium contro il Cagliari (calcio d’inizio ore 18:00) e i riflettori sono puntati su Jonathan David. L’attaccante canadese, autore del gol decisivo nel 3-2 di Champions League, è a un bivio: trasformare quella rete in una scintilla per la continuità o restare un lampo isolato in una stagione finora complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, obiettivo chiaro col Cagliari: confermarsi dopo il gol di Bodo! C’è un tabù da spezzare che dura da marzo. Lo scenario

