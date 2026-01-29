Lazio-Genoa Sarri sfida tabù Olimpico e contestazione | il pronostico

La partita tra Lazio e Genoa si gioca all’Olimpico, con Sarri che cerca di rompere un tabù casalingo. La sfida è anche il primo banco di prova dopo le contestazioni dei tifosi. I biancocelesti, che vogliono tornare a vincere davanti al pubblico di casa, affrontano una squadra di De Rossi determinata a lasciare il segno. La tensione si percepisce già prima del calcio d’inizio, tra i cori e le proteste che accompagnano questa 23ª giornata di Serie A.

Archiviato l'ultimo turno dei maxi gironi delle coppe europee, torna il campionato di serie A che si aprirà allo stadio Olimpico: nella giornata numero 23, il confronto tra Sarri e De Rossi, reduce dal ribaltone positivo realizzato contro il Bologna (da 0-2 a 3-2). Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Genoa in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20.45. La Lazio arriva a questo anticipo contro i liguri in condizioni ambientali difficilissime. Il pubblico biancoceleste ha deciso di disertare lo stadio per protesta nei confronti del presidente Lotito mentre Romagnoli ha smesso di allenarsi a Formello quando la società gli ha negato il trasferimento di Qatar, da Roberto Mancini.

