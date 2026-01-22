Martino Martinelli, allenatore del Corridonia, osserva che le squadre di Promozione stanno mantenendo le aspettative estive, con Aurora Treia e Azzurra Colli al pari. Attenzione però al Mariner, che potrebbe tornare in corsa. La stagione si sta svolgendo senza grandi sorprese, confermando un andamento equilibrato e competitivo tra le formazioni coinvolte.

"Tutte stanno rispettando le attese estive". Martino Martinelli, allenatore del Corridonia, non vede sorprese nel campionato di Promozione. "Penso – aggiunge – che l’Azzurra Mariner dopo un momento difficile possa insidiare le prime due (Aurora Treia e Azzurra Colli) dopo aver disputato un bel girone di andata". Il tecnico non vede favorite per la vittoria finale. "Aurora e Azzurra Colli si equivalgono, ma anche l’Azzurra Mariner è sullo stesso livello". Pure il Corridonia ha vissuto un momento complicato. "Presentiamo una squadra giovane con un’età media di 21 anni, non ci siamo mai abbattuti ma abbiamo continuato a lavorare sodo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Martinelli: "Aurora Treia e Azzurra Colli sono pari. Attenzione al Mariner, può tornare in corsa»

Leggi anche: Promozione vista dal tecnico eleuteri. "Aurora Treia-Atletico Mariner, la sfida tra leader può finire pari»

Leggi anche: Promozione, il turno presentato da eleuteri. "Camerino-Aurora Treia, una partita tosta. Azzurra Mariner-Settempeda, gara d’alta classifica»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Promozione, l’opinione del ds spadoni. Aurora forte ma sfortunata. Noi dell’Azzurra teniamo il passo»L’Aurora Treia sta facendo un cammino importante, più o meno sui ritmi del Trodica dello scorso anno, per loro sfortuna hanno trovato noi e l’Azzurra Mariner, sebbene quest’ultima abbia ora perso qua ... msn.com

Promozione, le ultime dai campi alla vigiliaAzzurra Mariner-Monturano live su TVRS In campo tra domani e domenica il diciottesimo turno in Promozione B, terzo di ritorno. Scontri diretti in zona playoff e in fondo alla classifica. Capolista di ... youtvrs.it

PRIMA SQUADRA 18ª giornata del campionato di Promozione Toscana, girone A Luco – San Marco Avenza 2-0 Sconfitta esterna per la San Marco Avenza sul campo del Luco al termine di una gara fortemente condizionata da un primo tempo molto neg - facebook.com facebook