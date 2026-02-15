Inter-Juventus Chiellini e Comolli | Arbitraggio inaccettabile non si può andare avanti così

Giorgio Chiellini e Marco Comolli criticano duramente l’arbitraggio dopo il derby tra Inter e Juventus. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore dei nerazzurri, lasciando i tifosi bianconeri furiosi per alcune decisioni che hanno influenzato il risultato. Chiellini ha definito le decisioni arbitrali “inaccettabili” e ha detto che non si può continuare a giocare in questo modo. Comolli ha aggiunto che episodi come questi rischiano di compromettere la credibilità del campionato. La partita, svoltasi nel caldo pomeriggio di Milano, ha visto l’Inter conquistare un passo decis

L'Inter batte la Juventus 3-2 nel Derby d'Italia, anticipo della 25ª giornata di Serie A, e compie un passo fondamentale nella corsa scudetto. Grazie al successo di San Siro, i nerazzurri si portano a +8 sul Milan, in attesa del recupero tra i rossoneri e il Como. Una sfida intensa, spettacolare e carica di tensione, ma inevitabilmente segnata dalle polemiche arbitrali. A decidere l'incontro è il gol nel finale di Piotr Zielinski, che regala tre punti pesantissimi alla squadra di Cristian Chivu. La Juventus resta ferma a quota 46 punti, agganciata alla Roma, impegnata oggi a Napoli. Giorgio Chiellini e Luciano Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo il derby tra Juventus e Inter, che hanno definito inaccettabile. La Juventus è furiosa. Giorgio Chiellini critica duramente la decisione dell'arbitro durante il derby d'Italia, causando scontento tra i tifosi della Juventus.