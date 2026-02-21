progetto per il morelli il campus universitario sul tavolo dei sindaci

Il sindacato Nursind ha presentato una proposta ai sindaci della Asst Valtellina e Alto Lario per trasformare l’ospedale Morelli di Sondalo in un campus dedicato alle professioni sanitarie. La richiesta nasce dalla necessità di rafforzare la formazione degli studenti e di migliorare i servizi sul territorio. I primi passi prevedono uno studio di fattibilità e incontri con le autorità locali. La decisione finale spetta alle amministrazioni comunali e sanitarie.

Il sindacato Nursind chiede alla conferenza dei sindaci della Asst Valtellina e Alto Lario di valutare la fattibilità per la creazione di un campus universitario delle professioni sanitarie al Morelli di Sondalo. Il sindacato, rappresentato in Valtellina da Gerlando Marchica, ha rotto gli indugi e ha presentato la richiesta nei giorni scorsi al presidente della conferenza dei sindaci Marco Scaramellini, ai componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci, alla direzione strategica di Asst Valtellina e Alto Lario e alla direzione strategica di Ats della Montagna. E questo "coerentemente con quanto già richiamato nella riunione intercorsa tra la nostra sigla sindacale – dicono dal Sgs Nursind - e il comitato ristretto della conferenza dei sindaci e coerentemente con quanto dichiarato in merito alla istituzione, presso il presidio di Sondalo di un campus universitario delle professioni sanitarie, richiamato il documento della Cm di Tirano in merito, e preso atto delle numerose sollecitazioni dei cittadini".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un campus all’ospedale Morelli. È l’idea del sindacato infermieriUn campus all’ospedale Morelli rappresenta un’innovativa opportunità di formazione e crescita professionale.

Le sfide della sindaca Salis per il 2026: da Amt all'ex Ilva, un grande campus universitario, il punto sugli stadiNel suo messaggio di Capodanno, la sindaca Silvia Salis ha ripercorso le principali sfide del 2025, tra cui le questioni di Amt, il futuro dell'ex Ilva, lo sviluppo di un grande campus universitario e lo stato degli impianti sportivi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.