Un campus all’ospedale Morelli È l’idea del sindacato infermieri

Un campus all’ospedale Morelli rappresenta un’innovativa opportunità di formazione e crescita professionale. Questa iniziativa, sostenuta dal sindacato infermieri, si integra perfettamente con il corso di laurea in Infermieristica di Faedo, aprendo nuove prospettive di apprendimento pratico e collaborazione tra studenti e professionisti del settore sanitario.

Il campus universitario al Morelli è un'idea tornata prepotentemente alla ribalta e che non va in contrasto con il corso di laurea in Infermieristica di Faedo. La proposta dell'istituzione, in un prossimo futuro, di un campus universitario dedicato alle facoltà socio-sanitarie, tecniche, riabilitative e della prevenzione al Morelli di Sondalo è stata rilancia nei giorni scorsi dal coordinamento regionale del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche che ha inviato la proposta a Guido Bertolaso, assessore Welfare Regione Lombardia e a Mario Melazzini, direttore generale del Welfare Regione Lombardia.

