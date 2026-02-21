Profumi e cosmetici nascosti nella fodera del piumino | fermata minorenne sorpresa a rubare

Una minorenne è stata fermata mentre cercava di nascondere profumi e cosmetici nella fodera del piumino al nuovo centro commerciale di Madonna dell'Acqua. La ragazza ha cercato di portare via i prodotti senza pagarli, attirando l’attenzione dei vigilantes. La polizia ha preso in consegna la giovane, che ora dovrà rispondere di furto aggravato. La scoperta di merce nascosta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Una giovane minorenne è stata sorpresa a rubare nella zona del nuovo centro commerciale di Madonna dell'Acqua e deferita alla procura dei minori per furto aggravato. E' il risultato dell'intervento della Polizia Locale di San Giuliano Terme che, ieri pomeriggio 20 febbraio, durante il consueto pattugliamento del territorio, è stata richiamata dai dipendenti di una delle aziende insediate nell'area ed è intervenuta bloccando la giovane: nella fodera del piumino aveva nascosto profumi, cosmetici e saponi per un valore complessivo di 250 euro. Dopo aver sentito il procuratore della Repubblica di turno presso il tribunale dei minorenni di Firenze, la giovane è stata condotta in Questura per la procedura di identificazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

