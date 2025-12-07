Nell' auto centinaia di prodotti cosmetici rubati creme e profumi nascosti ovunque

Nel bagagliaio, nei porta oggetti degli sportelli, sui tappetini. Centinaia di prodotti cosmetici rubati. A trasportarli in auto un giovane, identitificato nel corso di un controllo stradale dagli agenti della polizia locale di Ciampino, comune alle porte di Roma.Controllo stradale a CiampinoI. 🔗 Leggi su Romatoday.it

